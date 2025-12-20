Тринеев о прозвище Богдан Кросби: «В «Вашингтоне» взял 88-й номер, позже дали 87-й. А дальше пошли шутки»

Тринеев о прозвище Богдан Кросби: в «Вашингтоне» дали 87-й номер, и пошли шутки.

Форвард «Вашингтона » Богдан Тринеев рассказал о своем прозвище Богдан Кросби.

— Почему именно Богдан Кросби? Откуда вообще пошло это прозвище?

— Так получилось. Когда я пришел в «Вашингтон», взял 88-й номер — такой же, как был в «Динамо». Просто решил не менять. Позже в команду пришел возрастной игрок, который уже выступал в НХЛ , и он забрал себе 88-й. Мне дали 87-й. Поскольку я молодой, особо выбирать или что-то менять не мог, решил оставить. А дальше уже пошли шутки — 87-й номер, вот и Богдан Кросби.

— Получается, прозвище за вами закрепилось?

— Надеюсь, что нет (смеется). Но пока я Богдан Кросби.

— Сидни Кросби можно назвать одним из ваших любимых игроков?

— В детстве — да, следил за ним, не буду скрывать, но чаще всего, конечно, следил за русскими ребятами, – сказал Тринеев.