  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде-2026. Лига не прервет регулярку на время турнира
9

КХЛ не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде-2026. Лига не прервет регулярку на время турнира

В КХЛ заявили. что не против участия легионеров в Олимпиаде-2026.

Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Что касается участия иностранных игроков КХЛ в олимпийских играх, то это вопрос взаимоотношений между клубами и хоккеистами.

Лига не будет препятствовать участию легионеров на Олимпиаде», – сообщили в пресс-службе КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoСборная России по хоккею с шайбой
Политика
logoолимпийский хоккейный турнир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ об отсутствии паузы в календаре на время ОИ-2026: «Лига следит за развитием ситуации с участием России в турнирах и готова к взаимодействию в интересах страны»
1сегодня, 15:21
Губерниев про отстранение России: «Если у россиян из НХЛ был бы шанс поехать на ОИ в нейтральном статусе, все бы согласились как миленькие. Бобровский лукавит»
202 июля, 17:42
Фетисов о влиянии России на международную политику в сфере спорта: «Растеряли все, что у нас было»
1426 июня, 16:45
Главные новости
Ривс о Панарине: «Один из самых крутых русских, кого я встречал. Как-то он принес бутылку водки, мы пили в 4 утра и играли в баскетбол. Обожаю Хлебушка»
8 минут назад
Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Суперзапросов не было. Хотел подписаться на долгий срок и бороться за Кубок Стэнли с любимой командой»
30 минут назад
Кочетков о вылете «Каролины»: «Флорида» была лучше подготовлена, у них работало все – отличный форчек, жесткость, Бобровский. Мне нужно было играть лучше»
258 минут назад
«Айлендерс» не исключают обмен Сорокина. Клуб мог рассчитывать на сделку с «Ютой» во время драфта (Фрэнк Серавалли)
6сегодня, 17:51
Дюфур заработает 28 млн рублей по контракту с «Ладой» без учета бонусов (Михаил Зислис)
сегодня, 17:28
Романов о жизни на Лонг-Айленде: «От Москвы 40 минут отъедешь – тот же Лонг-Айленд: лес, прыгают зайчики, бегают еноты, птицы поют. До океана там 15 минут, правда»
6сегодня, 16:32
Журналист Альтер считает, что «Флорида» обходит потолок зарплат с помощью контракта Маршанда: «Соглашение Ковальчука на 15 лет тоже вписывалось в регламент, пока НХЛ не сказала «хватит»
15сегодня, 16:21
Третьяк выступил в Общественной палате РФ на форуме «Большая семья – большая Россия». Президент ФХР подчеркнул важность популяризации семейных ценностей
4сегодня, 15:44
«Лада» подписала Дюфура из системы «Колорадо» на год. У 23-летнего форварда 22 очка за 57 игр в сезоне АХЛ
1сегодня, 15:31
Майоров о лидерстве России в рейтинге ИИХФ: «У сборной такой запас прочности, что даже после отстранения мы первые, и никто не может нас обогнать»
4сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дорожко об уходе «Витязя» из КХЛ: «Была информация, что спонсоры нашлись, Telegram-каналы сеяли надежду, каждый день качели. Неизвестность пугала»
45 минут назад
Ключников вошел в штаб Ларионова и продолжит работу в СКА
сегодня, 18:01
Бучельников о Никитине: «Опасений насчет работы с ним нет. Я прошел школу Тамбиева – одну из самых трудных в хоккее – и готов ко всему»
сегодня, 17:16
Лишка о новом контракте с «Северсталью»: «Вопроса о деньгах не было. Я приехал в Череповец в 19 лет, хочется здесь что-нибудь выиграть»
2сегодня, 17:01
Курьянов привез Кубок Гагарина в гематологическое отделение детской больницы в Омске. Экс-форвард «Авангарда» и тренер ЦСКА много лет помогает клинике
1сегодня, 16:48
КХЛ об отсутствии паузы в календаре на время ОИ-2026: «Лига следит за развитием ситуации с участием России в турнирах и готова к взаимодействию в интересах страны»
1сегодня, 15:21
Яковлев о Толчинском в «Металлурге»: «Вчера виделись. Он может обращаться ко мне по любым бытовым вопросам, помогу»
1сегодня, 14:16
Мето о драке экс-игрока «Витязя» Тарнаски в гольф-клубе: «Настоящий джентльмен. Он даже оказал тому неудачнику любезность, швырнув его на траву, а не на тротуар»
2сегодня, 14:01
Ривс об Эвандере Кэйне: «Он слишком много болтает. Говорил, что убил бы меня, но никогда не дрался, если рядом не было судьи»
1сегодня, 13:24
Бринд′Амор о Никишине: «Потребуется время, он только начинает путь. Нужно пару лет побыть в этой среде, прежде чем по-настоящему расцвести»
сегодня, 13:07