КХЛ не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде-2026. Лига не прервет регулярку на время турнира

В КХЛ заявили. что не против участия легионеров в Олимпиаде-2026.

Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Что касается участия иностранных игроков КХЛ в олимпийских играх, то это вопрос взаимоотношений между клубами и хоккеистами.

Лига не будет препятствовать участию легионеров на Олимпиаде », – сообщили в пресс-службе КХЛ .