КХЛ не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде-2026. Лига не прервет регулярку на время турнира
В КХЛ заявили. что не против участия легионеров в Олимпиаде-2026.
Ранее лига опубликовала календарь на сезон-2025/26. В нем не предусмотрена пауза во время олимпийского хоккейного турнира, который пройдет в Италии с 11 по 22 февраля.
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
«Что касается участия иностранных игроков КХЛ в олимпийских играх, то это вопрос взаимоотношений между клубами и хоккеистами.
Лига не будет препятствовать участию легионеров на Олимпиаде», – сообщили в пресс-службе КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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