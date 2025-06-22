Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Возвращаться нужно с флагом и гимном, а не под дудочку тех, кому выгодно нас принизить. Мы не должны унижаться и принимать их условия»

Вячеслав Фетисов прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России . Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.

«Мы не должны унижаться и принимать их условия. Возвращаться и играть нужно с флагом и гимном, а не под дудочку тех, кому выгодно нас принизить.

Возвращаться в непонятном статусе неправильно, такого быть не должно. Это бесправно, и мы должны с этим бороться, чтобы здравый смысл победил», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов о словах про хоккейную державу: «Нас выкинули с ЧМ и Олимпиады. Являемся ли мы сегодня спортивной державой? Конечно, нет. Нас не слушают при принятии решений, мы не авторитет»