Фетисов о недопуске России на ОИ-2026: «Возвращаться нужно с флагом и гимном, а не под дудочку тех, кому выгодно нас принизить. Мы не должны унижаться и принимать их условия»
Вячеслав Фетисов прокомментировал недопуск России на Олимпиаду-2026.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.
«Мы не должны унижаться и принимать их условия. Возвращаться и играть нужно с флагом и гимном, а не под дудочку тех, кому выгодно нас принизить.
Возвращаться в непонятном статусе неправильно, такого быть не должно. Это бесправно, и мы должны с этим бороться, чтобы здравый смысл победил», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов о словах про хоккейную державу: «Нас выкинули с ЧМ и Олимпиады. Являемся ли мы сегодня спортивной державой? Конечно, нет. Нас не слушают при принятии решений, мы не авторитет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости