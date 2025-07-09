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Сергачев о «Матче года» в 2026-м: «Рассматриваем все города – Казань, Питер, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск. Там люди любят хоккей – ажиотаж будет даже больше, возможно»

Михаил Сергачев назвал города-кандидаты на проведение «Матча года» в 2026-м.

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ состоится 13 июля на «ЦСКА-Арене». Это второй подобный матч за два года – в 2024-м встреча также проходила в столице России.

– В этом году опять проводите в Москве. Почему? Планировали же в другом городе.

Александр [Овечкин] побил рекорд, поэтому мы решили провести в его городе. Так будет правильно.

– А в следующем году какие города рассматриваете?

– Рассматриваем вообще все города абсолютно. Казань, Питер, Нижний Новгород, Омск, Новосибирск.

– Не боитесь, что там не будет такого ажиотажа?

– Не боимся точно. Я уверен, что все города, которые я назвал, очень хоккейные. Там люди любят хоккей, поэтому ажиотаж будет, возможно, даже больше, – передает слова Михаила Сергачева корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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