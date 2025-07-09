Овечкин о шансах сыграть за звезд КХЛ в «Матче года»-2026: «Будем смотреть. не знаю. Надо будет поговорить с ребятами, куда они меня запихнут»

Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего «Матча года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

– Какие ожидания от игры?

– В прошлом году мы забили пять голов в таком матче. Теперь со сборной НХЛ постараемся забить шесть!

– По настрою такие матчи похожи на что-то в НХЛ?

– Можно сказать, это будет «Матч звезд». Болельщики приходят, получают удовольствие. И мы тоже кайфуем.

У нас не слишком много времени, чтобы проводить его с ребятами. Мы общаемся и получаем кайф от игры и самого мероприятия.

– Можете представить, что через год вы будете играть уже за сборную игроков КХЛ?

– Не знаю. Надо будет поговорить с ребятами, куда они меня запихнут. Будем смотреть, – передает слова Александра Овечкина корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Его действующее соглашение с «Вашингтоном » рассчитано до 30 июня 2026 года.

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