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Бучельников о долгах «Витязя» перед игроками: «Закрыли практически в полном объеме. Знаем, что все выплатят – пока претензий нет»

Дмитрий Бучельников заявил, что «Витязь» почти погасил долги перед хоккеистами.

Подмосковный клуб был расформирован этим летом из-за финансовых проблем.

Бучельникова обменяли в ЦСКА на денежную компенсацию. В прошлом регулярном чемпионате 21-летний форвард набрал 54 (15+39) очка за 65 игр.

– Были ли у «Витязя» долговые обязательства перед вами? И закрыли ли их?

– Да, были. Закрыли практически в полном объеме. Осталось совсем чуть-чуть. Это не те суммы, которые доходят до 3-4 месяцев. Нам сказали, что нам все выплатят, и мы знаем, что нам все выплатят. Пока нет никаких претензий.

 – Но претензии, наверное, есть у ребят, которые до сих пор закреплены за командой и станут неограниченно свободными агентами только 15 июля. Разве правильно так держать игроков?

– За ребят не могу ничего сказать. Но от себя хочу добавить, что это неправильно по отношению к хоккеистам. Потому что у игрока всего две недели после 15 июля, чтобы найти клуб, а все команды укомплектованы. И что делать в такой ситуации? Ехать в ВХЛ? Но если ты игрок КХЛ, зачем тебе туда ехать?

Я, конечно, понимаю, что проблемы у клуба, но как поступили с ребятами, которые остались без команды, еще и находятся в ограниченном статусе, это вообще неправильно, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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