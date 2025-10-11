Аскаров впервые в сезоне сыграет за «Сан-Хосе» – против «Анахайма». Неделькович пропустил 4 шайбы в прошлом матче

Ярослав Аскаров сыграет в матче против «Анахайма».

23-летний российский голкипер займет место в воротах «Сан-Хосе » в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс», который пройдет утром 12 октября.

В первом матче сезона «Шаркс» уступили «Вегасу» (3:4 ОТ), а в воротах команды сыграл Алекс Неделькович , отразивший 27 из 31 броска (87,1%).

В прошлом сезоне Ярослав Аскаров провел 13 матчей в чемпионате НХЛ, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,10 шайбы и отражая 89,6% бросков.