Аскаров впервые в сезоне сыграет за «Сан-Хосе» – против «Анахайма». Неделькович пропустил 4 шайбы в прошлом матче
Ярослав Аскаров сыграет в матче против «Анахайма».
23-летний российский голкипер займет место в воротах «Сан-Хосе» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс», который пройдет утром 12 октября.
В первом матче сезона «Шаркс» уступили «Вегасу» (3:4 ОТ), а в воротах команды сыграл Алекс Неделькович, отразивший 27 из 31 броска (87,1%).
В прошлом сезоне Ярослав Аскаров провел 13 матчей в чемпионате НХЛ, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,10 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mercury News
