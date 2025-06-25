Бучельников о снятии «Витязя»: «Трагедия для жителей Балашихи. В апреле не было никаких предпосылок для подобного развития событий, сложности начались в мае»

Дмитрий Бучельников высказался о снятии «Витязя» с нового сезона КХЛ.

Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

– Как восприняли новость о банкротстве «Витязя»? У вас не сохранялась вера в чудо?

– Честно говоря, до последнего надеялся на лучший исход. Сами видели, сколько громких трансферов на выход там совершили в июне. С другой стороны, когда всех принялись обменивать, стало понятно, что команда, скорее всего, не примет участия в следующем сезоне КХЛ.

– Когда уходили в ЦСКА, в коллективе сохранялся какой-то позитив по поводу будущего?

– Конечно. Клуб пытался найти деньги. Поверьте, произошедшее – огромная трагедия для жителей Балашихи. Мне тоже очень грустно, поскольку провел там хороший сезон.

– В апреле КХЛ утвердила состав участников на следующий сезон. «Витязь» тоже в него включили. Тогда ситуация не казалась безнадежной?

– Скажу больше: не было абсолютно никаких предпосылок для подобного развития событий. Сложности начались уже в мае. Я в это не лез. Мое дело – играть в хоккей.

– А долгов по зарплате, о которых пишут сейчас, в прошлом сезоне не возникало?

– Нет. Все отлично. Деньги всегда приходили на счет в срок. Долгов не было вообще. К сожалению, возникли финансовые проблемы, решить которые оказалось не под силу.

В НХЛ клубы частные, и у каждого имеются владельцы. В России же финансирование чаще государственное. Что можно поделать, если у какого-либо спонсора заканчиваются средства?

– Когда поняли, что дни клуба сочтены?

– В конце мая – начале июня в СМИ стали появляться публикации о возможном снятии. Понятно, что я не живу в бункере и все читал. Ну а 11-го числа меня обменяли в ЦСКА . Тогда и закрались нехорошие подозрения.

Стало понятно: «Витязь» пытается найти средства, чтобы закрыть долги. Возможно, речь об аренде арены или зарплате персоналу. Не располагаю информацией. Не хочется мусолить данную тему.

Давайте просто надеяться, что спустя сезон он вернется в КХЛ. Это станет отличной новостью, – сказал бывший нападающий «Витязя » Дмитрий Бучельников .

Ранее «Витязь» обменял Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.