Бучельников о снятии «Витязя»: «Трагедия для жителей Балашихи. В апреле не было никаких предпосылок для подобного развития событий, сложности начались в мае»
Ранее стало известно, что клуб не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.
– Как восприняли новость о банкротстве «Витязя»? У вас не сохранялась вера в чудо?
– Честно говоря, до последнего надеялся на лучший исход. Сами видели, сколько громких трансферов на выход там совершили в июне. С другой стороны, когда всех принялись обменивать, стало понятно, что команда, скорее всего, не примет участия в следующем сезоне КХЛ.
– Когда уходили в ЦСКА, в коллективе сохранялся какой-то позитив по поводу будущего?
– Конечно. Клуб пытался найти деньги. Поверьте, произошедшее – огромная трагедия для жителей Балашихи. Мне тоже очень грустно, поскольку провел там хороший сезон.
– В апреле КХЛ утвердила состав участников на следующий сезон. «Витязь» тоже в него включили. Тогда ситуация не казалась безнадежной?
– Скажу больше: не было абсолютно никаких предпосылок для подобного развития событий. Сложности начались уже в мае. Я в это не лез. Мое дело – играть в хоккей.
– А долгов по зарплате, о которых пишут сейчас, в прошлом сезоне не возникало?
– Нет. Все отлично. Деньги всегда приходили на счет в срок. Долгов не было вообще. К сожалению, возникли финансовые проблемы, решить которые оказалось не под силу.
В НХЛ клубы частные, и у каждого имеются владельцы. В России же финансирование чаще государственное. Что можно поделать, если у какого-либо спонсора заканчиваются средства?
– Когда поняли, что дни клуба сочтены?
– В конце мая – начале июня в СМИ стали появляться публикации о возможном снятии. Понятно, что я не живу в бункере и все читал. Ну а 11-го числа меня обменяли в ЦСКА. Тогда и закрались нехорошие подозрения.
Стало понятно: «Витязь» пытается найти средства, чтобы закрыть долги. Возможно, речь об аренде арены или зарплате персоналу. Не располагаю информацией. Не хочется мусолить данную тему.
Давайте просто надеяться, что спустя сезон он вернется в КХЛ. Это станет отличной новостью, – сказал бывший нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников.
Ранее «Витязь» обменял Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.