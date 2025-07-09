Экс-форвард «Витязя» Тарнаски подрался во время игры в гольф. Оппонент обозвал хоккеиста трусом и атаковал его – Тарнаски ударил соперника не менее 5 раз

Экс-форвард «Витязя» Ник Тарнаски подрался во время игры в гольф.

Во время хоккейной карьеры Тарнаски провел 251 матч в НХЛ в составе «Тампы», «Нэшвилла» и «Флориды», а также 489 игр в АХЛ, суммарно набрав 1192 штрафных минуты.

Он также провел один сезон (2011/12) в составе «Витязя », заработав 173 минуты штрафа за 36 игр. По данным портала HockeyFights, на счету форварда более 150 драк за карьеру.

Инцидент начался, когда Тарнаски и его партнеры по гольфу выразили недовольство тем, что двое игроков перед ними, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, слишком долго готовились к первому удару.

Тарнаски и его группа сказали двум игрокам: «Бейте уже!» Отмечается, что им предлагали пропустить Тарнаски вперед, поскольку к тому моменту он ждал своей очереди у стартовой точки 15 минут. «Это не гольф. Вы, ребята, даже стоять не можете», – сказал бывший тафгай.

В этот момент один из двух гольфистов, вызвавших пробку, взорвался в ответ, крича: «Ну, поплачь, #####». Он выругался в адрес Тарнаски, назвав его трусом. Агрессора предупредили, чтобы он прекратил.

«Мне пофиг. Давай, чувак», – сказал гольфист, снял солнцезащитные очки, бросил их на землю и двинулся на Тарнаски.

Он попытался ударить бывшего игрока НХЛ, но тот уклонился и столкнул оппонента в пруд. Нападавший вылез из воды и продолжил агрессию. Тогда Тарнаски схватил его и дважды ударил в лицо, сбив с ног.

Поднявшись, он снова бросился на хоккеиста, на этот раз получив три сильных удара в лицо. Когда нападавший упал, Тарнаски закричал: «Хватит! Убирайся!»

Но тот снова бросился на него. Тарнаски вновь сбил соперника с ног. После этого агрессор успокоился и инцидент закончился.