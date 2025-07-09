Бринд′Амор об Элерсе и Миллере: «Эти приобретения – лучшее, что «Каролина» могла сделать. Мы отлично справляемся с привлечением игроков и созданием для них атмосферы»
Состав «Харрикейнс» пополнили защитник К’Андре Миллер и форвард Николай Элерс.
«Надеемся, что это сделает нас лучше. Эти приобретения – лучшее, что мы могли сделать.
У нас и так отличная команда. Мы отлично справляемся с привлечением новых игроков и созданием для них атмосферы, позволяющей им играть максимально хорошо.
Элерс – важный элемент. Знаем, что нам нужно немного улучшить большинство. Мы потеряли Нечаса, который был хорош при игре «5 на 4» и в овертаймах. Для меня это талант, и у Элерса он есть.
Нам нужен был высококлассный защитник, и я отдаю должное организации. Кто был лучшим [в рейтинге доступных защитников]? Мне кажется, это был Миллер.
Он габаритный, сильный, хорошо катается. У него отличный бросок, все инстинкты на высоте. Это хороший набор.
По какой-то причине все это не сработало для «Рейнджерс», но мы должны раскрыть его потенциал», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.
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