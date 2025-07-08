Мильштейн о том, что «Каролина» активно выбирает россиян: «Клуб экономит деньги – до 300 млн рублей за драфт. Из КХЛ они могут подписать игрока, когда он будет полностью готовым»

Дэн Мильштейн высказался о том, что «Каролина» активно выбирает россиян.

За последние 4 драфта «Харрикейнс» закрепили права на 18 хоккеистов из России.

– Вы понимаете, почему «Каролина» проявляет такой интерес к российским игрокам?

– Объясню, почему это делает «Каролина», и в принципе логика есть. На протяжении последних пяти лет я часто общался с владельцем клуба на эту тему. Если хоккеиста берут из команды CHL, то обязаны подписать его в течение двух лет, из USHL – четыре года, либо он становится неограниченно свободным агентом.

Для игрока гарантируется подписной бонус в районе плюс-минус девять млн рублей, помимо этого зарплата в районе восьми млн рублей в год, при условии если хоккеист играет в АХЛ . То есть, грубо говоря, игрок обходится команде приблизительно в районе 50 млн рублей за три года, и только тогда поймут, кто из них заиграет, кто – нет.

Если они возьмут на драфт россиянина, то у них остаются права до 27 лет (по другим данным – без ограничения срока, Спортс), так как нет трансферных договоров между КХЛ и НХЛ .

Таким образом, «Каролина » спокойно может дать игрокам развиваться в КХЛ. Здесь это чисто бизнес. Выбирая по пять человек за драфт, клуб может сэкономить 300 млн рублей на контрактах. И когда игрок будет уже полностью готовым, его смогут подписать и привезти к себе. Им не нужно, чтобы игроки приезжали прямо сейчас в 18-19 лет, они работают на перспективу и экономят деньги.

– Агенты в России заявляли, что не хотят, чтобы их игроков драфтовала «Каролина», потому что это сложная организация…

– Я полностью не согласен. Это хорошая система, с ними надо работать так же, как с любыми другими людьми, нужно просто вести диалог. Я не могу сказать, что с «Каролиной» труднее вести переговоры, чем с любой другой командой. У меня лично никогда не было никаких проблем ни с одним клубом. Просто нужно уметь общаться, – сказал Мильштейн .