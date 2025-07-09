Кудрявцев о болельщиках в Абботсфорде: «Придут, выпьют пиво, скажут, что мы неудачники и играть не умеем, и уйдут – всем все нравится. В плей-офф были аншлаги»

Кирилл Кудрявцев прокомментировал культуру боления в канадском Абботсфорде.

21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера » в АХЛ. Кудрявцев сыграл 86 матчей с учетом плей-офф и набрал 36 (6+30) очков при полезности «плюс 36».

Его команда стала обладателем Кубка Колдера – главного трофея АХЛ.

– Насколько в Абботсфорде популярен хоккей? Аншлаги на арене собирались?

– В плей-офф были аншлаги. В первом раунде, может, арена не полностью заполнялась, но начиная где-то со второго раунда, практически каждый матч – полные трибуны.

В регулярке – по-разному. У нас арена где-то на восемь тысяч, плюс-минус. В регулярке, думаю, пять тысяч в среднем приходит.

Все зависит от дня недели. Если играешь во вторник – полтора человека придет. Если в пятницу или в субботу в семь вечера – может быть, и полная арена даже в регулярке.

Людям здесь особо делать нечего. Придут, выпьют пиво, посмотрят хоккей, скажут, что мы неудачники и играть не умеем, и уйдут. Всем все нравится.

– А много ли хейта или все-таки больше поддержки от болельщиков?

– Нас все любят. Мы же выиграли. Вот если бы мы были большой клуб и играли плохо – тогда да, канадский маркетинг и пресса могут давить. Болельщики в Канаде очень чувствительные, – сказал Кирилл Кудрявцев .

Кудрявцев о жизни в Абботсфорде: «Неприятная. Маленький город – не так много ресторанов и выбора в плане шопинга. В Ванкувер ехать не хочется – огромные пробки в любое время»