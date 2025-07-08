Кудрявцев о премиальных в АХЛ: «Выигрываешь первый раунд – дают 700 долларов, потом все удваивается. Около 20 тысяч вышло в итоге»

Кирилл Кудрявцев рассказал о премиальных за победу в плей-офф АХЛ.

21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера » в АХЛ. «Эбботсфорд » стал победителем Кубка Колдера, обыграв в финале «Шарлотт» (4-2 в серии).

Кудрявцев провел 21 матч в плей-офф и набрал 10 (1+9) очков при полезности «плюс 18».

– В АХЛ вообще предусмотрены премии за победу? В России, например, бонусы за Кубок Гагарина не входят в потолок.

– Да, здесь тоже есть премии, но они ограничены. Команда не может выплатить больше определенной суммы. Это не как в «Локомотиве », где ребята получили, условно, 20 млн. У нас все скромно.

За каждый раунд дают определенную сумму. Выигрываешь первый раунд – дают 700 долларов, проигрываешь – 400. Потом все это удваивается: 1400, 2800, 5600 и так далее. В итоге получилось около 20 тысяч, но это до налогов.

Кудрявцев о победе в плей-офф АХЛ: «Кто-то из владельцев разливал коньяк, бутылка стоила около 15 000 долларов. Пах он ужасно – будто там просто спирт, но пришлось выпить»