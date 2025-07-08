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Кудрявцев про МХЛ и OHL: «В лиге Онтарио общий уровень любой команды и игроков выше. Площадка намного меньше, может, поэтому так»

Кирилл Кудрявцев заявил, что уровень Юниорской лиги Онтарио выше, чем МХЛ.

– До Лиги Онтарио вы играли в МХЛ. Можете сравнить уровень? Где он выше – в МХЛ или в OHL?

– В Онтарио выше.

– Выше? Это класс игроков, интенсивность?

– Да, я думаю, все вместе. Площадка, конечно, намного меньше, поэтому, может быть, это складывается. Но в OHL намного выше будет общий уровень игроков.

В МХЛ, понятное дело, есть игроки, которые будут очень-очень хорошо играть в OHL. Например, в мой год в МХЛ играли Мичков и Демидов. Такие люди больше, чем 100 очков набрали бы в OHL, сто процентов.

Но, опять же, вот этот общий уровень команды – я думаю, что общий уровень любой команды в OHL будет выше, чем общий уровень любой команды в МХЛ, – сказал защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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