Кудрявцев о жизни в Абботсфорде: «Неприятная. Маленький город – не так много ресторанов и выбора в плане шопинга. В Ванкувер ехать не хочется – огромные пробки в любое время»

Кирилл Кудрявцев заявил, что жизнь в канадском Абботсфорде не самая приятная.

21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера » в АХЛ. Кудрявцев сыграл 86 матчей с учетом плей-офф и набрал 36 (6+30) очков при полезности «плюс 36».

– Вы сейчас живете в Абботсфорде. Что там за жизнь?

– Ну, такая, конечно, неприятная. Маленький город. Зато здесь хоккей. Ресторанов не так много, выбора немного. И в плане шопинга, и вообще, чем заняться.

В выходной ехать в Ванкувер не хочется, потому что огромные пробки. В любое время выехать на шоссе – ты будешь, дай бог, час ехать до Ванкувера. Может, час тридцать на машине.

– Как же ребята, которые балансируют между НХЛ и АХЛ, ездят на ваши игры и тренировки?

– Ездят, стоят в пробках. Знаю, что Артур Шилов снимает квартиру в Ванкувере и ездит. Ну, в день игры, конечно, два раза не приедешь: на раскатку, потом домой, потом опять до арены.

Ребята просто отель снимали на один день, оставались там в день матча, – сказал Кирилл Кудрявцев .

Кудрявцев о победе в плей-офф АХЛ: «Кто-то из владельцев разливал коньяк, бутылка стоила около 15 000 долларов. Пах он ужасно – будто там просто спирт, но пришлось выпить»