  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудрявцев о жизни в Абботсфорде: «Неприятная. Маленький город – не так много ресторанов и выбора в плане шопинга. В Ванкувер ехать не хочется – огромные пробки в любое время»
5

Кудрявцев о жизни в Абботсфорде: «Неприятная. Маленький город – не так много ресторанов и выбора в плане шопинга. В Ванкувер ехать не хочется – огромные пробки в любое время»

Кирилл Кудрявцев заявил, что жизнь в канадском Абботсфорде не самая приятная.

21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ. Кудрявцев сыграл 86 матчей с учетом плей-офф и набрал 36 (6+30) очков при полезности «плюс 36».

– Вы сейчас живете в Абботсфорде. Что там за жизнь?

– Ну, такая, конечно, неприятная. Маленький город. Зато здесь хоккей. Ресторанов не так много, выбора немного. И в плане шопинга, и вообще, чем заняться.

В выходной ехать в Ванкувер не хочется, потому что огромные пробки. В любое время выехать на шоссе – ты будешь, дай бог, час ехать до Ванкувера. Может, час тридцать на машине.

– Как же ребята, которые балансируют между НХЛ и АХЛ, ездят на ваши игры и тренировки?

– Ездят, стоят в пробках. Знаю, что Артур Шилов снимает квартиру в Ванкувере и ездит. Ну, в день игры, конечно, два раза не приедешь: на раскатку, потом домой, потом опять до арены.

Ребята просто отель снимали на один день, оставались там в день матча, – сказал Кирилл Кудрявцев.

Кудрявцев о победе в плей-офф АХЛ: «Кто-то из владельцев разливал коньяк, бутылка стоила около 15 000 долларов. Пах он ужасно – будто там просто спирт, но пришлось выпить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoКирилл Кудрявцев
logoВанкувер
logoНХЛ
светская хроника
logoАХЛ
logoАртур Шилов
logoЭбботсфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудрявцев о победе в плей-офф АХЛ: «Кто-то из владельцев разливал коньяк, бутылка стоила около 15 000 долларов. Пах он ужасно – будто там просто спирт, но пришлось выпить»
12сегодня, 08:13
Кудрявцев выиграл Кубок Колдера в 1-м сезоне в АХЛ. Экс-защитник «Локо» стал лучшим игроком плей-офф по полезности – «+18» в 21 игре при 10 очках
524 июня, 03:22
Канадский клуб выиграл Кубок Колдера впервые с 2018 года. Команды из страны в 1-й раз в истории стали чемпионами АХЛ и ECHL в один год
224 июня, 03:10
Главные новости
Романов о сложнейшем сопернике в НХЛ: «Кучеров – у него есть видение паса, нужно сечь поляну. Макдэвид и Маккиннон – это скорость. За ними можно угнаться, если катание позволяет»
2 минуты назад
«Авангард» и «Северсталь» согласовывают обмен Котляревского. Форвард близок к переходу в омский клуб (Metaratings)
318 минут назад
Толчинский подписал контракт с «Металлургом» на 2 года
638 минут назад
СКА выменял Менелла у «Динамо». Армейцы отдали 18-летнего Кола и вратаря Бережного из ВХЛ
848 минут назад
Михайлис получит 115 млн рублей от «Металлурга» за 2 года по новому контракту. Форвард зарабатывал 80 млн за сезон («СЭ»)
8сегодня, 12:28
«Авангард» обменял Филатьева в «Амур» на денежную компенсацию
4сегодня, 12:13
«Металлург» и Михайлис перезаключили договор на 2 года. Форвард получал 80 млн рублей за сезон
10сегодня, 11:43
«Иванушки International» – музыкальный хедлайнер «Матча года». Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на игре российских звезд НХЛ и КХЛ
7сегодня, 11:30
«Амур» выменял у «Северстали» Дыбленко за денежную компенсацию
сегодня, 11:13
«Авангард» подписал контракт с Ибрагимовым на год. Защитника получили при обмене Башкирова в «Ладу»
сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Северсталь» и «Нефтехимик» сыграют в Фонбет Кубке Блинова. Турнир пройдет в Омске с 20 по 25 августа
5сегодня, 12:57
«Северсталь» подтвердила аренду Ильина у «Питтсбурга». 20-летний форвард подписал контракт новичка с клубом НХЛ
сегодня, 11:58
Бобровский о праздновании Кубка Стэнли: «Кто-то делает это громко, я предпочел тихую радость. Был счастлив вновь пройти этот путь до конца»
сегодня, 09:30
Овечкин прилетел в Москву, сообщил агент. Форвард отдыхал в Турции с 7 июня
4сегодня, 08:50
«Амур» объявил о соглашении с Балдаевым на год. У защитника 7 очков и полезность «минус 29» в сезоне-2024/25
сегодня, 08:36
Экс-вратарь клубов НХЛ и КХЛ Лейтон стал тренером вратарей «Детройта»
1сегодня, 07:55
Джефф Тамбеллини занял в «Тампе» пост директора по хоккейным операциям и помощника генменеджера. Экс-игрок «Айлендерс» и «Ванкувера» три года отработал в «Сиэтле»
3сегодня, 07:27
«Ак Барс» был готов подписать Ахтямова, но вратарь планирует провести в системе «Торонто» еще год. Казанцы могут сделать ставку на тандем Билялова и Арефьева («Бизнес Online»)
3сегодня, 06:45
Вайсфельд о Ремпале: «Он очень хочет попасть в НХЛ, видимо. «Вашингтон» ничего не теряет. Если Шелдон не заиграет, это не те деньги, которые жалко»
1сегодня, 06:30
Даниил Прохоров о том, что был выбран «Айлендерс» на драфте: «Классный клуб, можно написать большую историю. Глобальная мечта – играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 05:10