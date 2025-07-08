Кудрявцев о жизни в Абботсфорде: «Неприятная. Маленький город – не так много ресторанов и выбора в плане шопинга. В Ванкувер ехать не хочется – огромные пробки в любое время»
21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера» в АХЛ. Кудрявцев сыграл 86 матчей с учетом плей-офф и набрал 36 (6+30) очков при полезности «плюс 36».
– Вы сейчас живете в Абботсфорде. Что там за жизнь?
– Ну, такая, конечно, неприятная. Маленький город. Зато здесь хоккей. Ресторанов не так много, выбора немного. И в плане шопинга, и вообще, чем заняться.
В выходной ехать в Ванкувер не хочется, потому что огромные пробки. В любое время выехать на шоссе – ты будешь, дай бог, час ехать до Ванкувера. Может, час тридцать на машине.
– Как же ребята, которые балансируют между НХЛ и АХЛ, ездят на ваши игры и тренировки?
– Ездят, стоят в пробках. Знаю, что Артур Шилов снимает квартиру в Ванкувере и ездит. Ну, в день игры, конечно, два раза не приедешь: на раскатку, потом домой, потом опять до арены.
Ребята просто отель снимали на один день, оставались там в день матча, – сказал Кирилл Кудрявцев.
Кудрявцев о победе в плей-офф АХЛ: «Кто-то из владельцев разливал коньяк, бутылка стоила около 15 000 долларов. Пах он ужасно – будто там просто спирт, но пришлось выпить»