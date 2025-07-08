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Кудрявцев о перелетах в АХЛ: «Как обычные люди, никаких лаунджей. Сидишь в середине ряда два с половиной часа, до этого два часа проходишь очереди. Это даже не выматывает, а убивает»

Кирилл Кудрявцев заявил, что в АХЛ команды летают регулярными рейсами.

21-летний защитник провел сезон за фарм-клуб «Ванкувера». Кудрявцев сыграл 86 матчей с учетом плей-офф и набрал 36 (6+30) очков при полезности «плюс 36».

– И вы летаете в АХЛ обычными регулярными рейсами, не чартерами?

– Да. Это невероятно сложно. Даже не выматывает, а убивает. Сидишь в середине ряда, летишь в Калифорнию два с половиной часа, еще до этого два часа ждать, очереди проходить.

Никаких лаунджей – ничего. Просто как обычные люди, каждую неделю летаем. Очень устаешь от этого. 

– А если сравнивать с тем, как вы ездили в России? В МХЛ проще было?

– В КХЛ я не играл, в МХЛ было полегче. Из Ярославля далеко особо ехать не приходилось, максимум – Москва. Хотя если в Питер, то и семь часов на автобусе.

Тоже неприятно, конечно, но по сравнению с перелетами сейчас – ерунда, – сказал защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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