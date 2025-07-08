«Северсталь» подтвердила аренду Ильина у «Питтсбурга». 20-летний форвард подписал контракт новичка с клубом НХЛ
«Северсталь» подтвердила аренду Михаила Ильина у «Питтсбурга».
Ранее 20-летний форвард подписал с клубом НХЛ контракт новичка на три года, который начнет действовать в сезоне-2025/26.
Следующий чемпионат Ильин проведет в «Северстали» на правах аренды.
В минувшем сезоне нападающий провел 64 матча и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9». В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко за 5 игр при полезности «минус 2».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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