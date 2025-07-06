Ильин проведет сезон-2025/26 в КХЛ, сообщили в «Питтсбурге». «Пингвинс» подписали с 20-летним форвардом контракт новичка

Михаил Ильин проведет сезон-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Напомним, «Питтсбург » подписал с 20-летним форвардом 3-летнее соглашение, которое начнет действовать в сезоне-2025/26.

Помощник генерального менеджера «Пингвинс» Джейсон Спецца сообщил, что Ильин не приедет в Северную Америку в сезоне-2025/26, а проведет еще как минимум один год в КХЛ.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ильин провел 64 матча за «Северсталь » и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9».

В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко за 5 игр при полезности «минус 2».