Ильин проведет сезон-2025/26 в КХЛ, сообщили в «Питтсбурге». «Пингвинс» подписали с 20-летним форвардом контракт новичка
Михаил Ильин проведет сезон-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Напомним, «Питтсбург» подписал с 20-летним форвардом 3-летнее соглашение, которое начнет действовать в сезоне-2025/26.
Помощник генерального менеджера «Пингвинс» Джейсон Спецца сообщил, что Ильин не приедет в Северную Америку в сезоне-2025/26, а проведет еще как минимум один год в КХЛ.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ильин провел 64 матча за «Северсталь» и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9».
В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко за 5 игр при полезности «минус 2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Pittsburgh Hockey Now
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