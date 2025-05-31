Ильин подпишет контракт с «Питтсбургом». 20-летний форвард на год останется в «Северстали» на правах аренды (Артур Хайруллин)
Михаил Ильин подпишет контракт новичка с «Питтсбургом».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Отмечается, что 20-летний нападающий «Северстали» останется в череповецком клубе на ближайший сезон на правах аренды.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Ильин провел 64 матча и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9».
В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко за 5 игр при полезности «минус 2».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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