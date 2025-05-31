Ильин подпишет контракт с «Питтсбургом». 20-летний форвард на год останется в «Северстали» на правах аренды (Артур Хайруллин)

Михаил Ильин подпишет контракт новичка с «Питтсбургом».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отмечается, что 20-летний нападающий «Северстали » останется в череповецком клубе на ближайший сезон на правах аренды.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Ильин провел 64 матча и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9».

В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко за 5 игр при полезности «минус 2».

«Северсталь» продлила контракт с Щучиновым на 2 года. Клуб выменял 19-летнего защитника у «Трактора» по ходу минувшего сезона