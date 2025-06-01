«Питтсбург» подписал контракт новичка с Ильиным. У 20-летнего форварда 30 очков в 64 играх за «Северсталь» в регулярке КХЛ
«Питтсбург» подписал контракт новичка с форвардом Михаилом Ильиным.
Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3 года и начнет действовать в сезоне-2025/26.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ Ильин провел 64 матча за «Северсталь» и набрал 30 (7+23) очков при полезности «плюс 9».
В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко за 5 игр при полезности «минус 2».
Михаил был выбран «Пингвинс» на драфте НХЛ-2023 в 5-м раунде под общим 142-м номером.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
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