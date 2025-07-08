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Бобровский о праздновании Кубка Стэнли: «Кто-то делает это громко, я предпочел тихую радость. Был счастлив вновь пройти этот путь до конца»

Сергей Бобровский поделился мнением о праздновании победы в Кубке Стэнли.

В решающей серии «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-2.

– В отличие от остальных партнеров, вы производили впечатление спокойного человека. Вы всегда так скупы на эмоции или, возможно, по-другому осознаете эту победу, одержанную второй год подряд?

 – У каждого свой способ празднования: кто-то громко это делает, кто-то тихо. Безусловно, я был счастлив вновь пройти этот путь до конца.

Разница между отбитой шайбой и пропущенной, между победой и поражением – это считаные миллиметры или считаные мгновения. В каждом матче, в каждой серии были свои ключевые моменты, в которых все могло обернуться против нас.

Я также понимаю, что на противоположной стороне так же бились и так же выкладывались на все 100% 20 бойцов. Обе команды мощные, сплоченные и сбалансированные, но победе радуемся мы.

Учитывая все вышеперечисленное, я предпочел тихую радость, – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Бобровский о новом контракте: «Поживем – увидим. Сейчас я хорошо себя чувствую и получаю удовольствие от каждого дня»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoЭдмонтон
ТАСС
logoКубок Стэнли
logoФлорида
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