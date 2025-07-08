Сергей Бобровский оценил шансы на новый контракт с «Флоридой».

Действующее соглашение 36-летнего вратаря рассчитано до конца сезона-2025/26. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 10 млн долларов.

– Кори Перри чуть не выиграл Кубок Стэнли в 40 лет, Маршанд выиграл его в 37, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в 39, Александр Радулов стал MVP Кубка Гагарина в 38. Как вы объясните, что с возрастом у игроков словно появляется второе дыхание? И можете ли вы сказать это о себе?

– С возрастом спортсмен обретает опыт. Это очень важный аспект. Спортсмен учится использовать свою энергию максимально эффективно.

– Готовы ли вы еще поиграть в НХЛ и вообще на высоком уровне по окончании вашего контракта с «Флоридой», когда вам будет 37?

– Поживем – увидим. Сейчас я чувствую себя хорошо и получаю удовольствие от каждого дня, – сказал Сергей Бобровский .

Бобровский о «Конн Смайте» Беннетта: «Я рад за Сэма. Он бился, отдавался на все 100% весь сезон и плей-офф и заслужил эту награду»