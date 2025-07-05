Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Айкел – 3-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 8-й (Daily Faceoff)

Кирилл Капризов вошел в топ-10 игроков, которые могут стать свободными агентами.

Daily Faceoff опубликовал список лучших игроков НХЛ , которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Топ-10 возглавил форвард Коннор Макдэвид. 1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон »); 2. Кирилл Капризов («Миннесота»); 3. Джек Айкел («Вегас»); 4. Кайл Коннор («Виннипег»); 5. Артемий Панарин («Рейнджерс»); 6. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»); 7. Мартин Нечас («Колорадо»); 8. Сергей Бобровский («Флорида»); 9. Расмус Андерссон («Калгари»); 10. Алекс Так («Баффало»).