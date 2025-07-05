Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Айкел – 3-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 8-й (Daily Faceoff)
Кирилл Капризов вошел в топ-10 игроков, которые могут стать свободными агентами.
Daily Faceoff опубликовал список лучших игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.
Топ-10 возглавил форвард Коннор Макдэвид.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Кирилл Капризов («Миннесота»);
3. Джек Айкел («Вегас»);
4. Кайл Коннор («Виннипег»);
5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
6. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»);
7. Мартин Нечас («Колорадо»);
8. Сергей Бобровский («Флорида»);
9. Расмус Андерссон («Калгари»);
10. Алекс Так («Баффало»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
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