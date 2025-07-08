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Бобровский о «Конн Смайте» Беннетта: «Я рад за Сэма. Он бился, отдавался на все 100% весь сезон и плей-офф и заслужил эту награду»

Сергей Бобровский высказался о том, что не получил «Конн Смайт Трофи».

В составе «Флориды» 36-летний российский вратарь стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне. 

В голосовании журналистов за обладателя приза MVP плей-офф НХЛ Бобровский занял 3-е место, уступив форвардам «Пантерс» Сэму Беннетту, ставшему обладателем награды, и Брэду Маршанду. 

– После прошлогоднего финала вы спокойно отнеслись к тому, что «Конн Смайт Трофи» вручили не вам (тогда приз достался форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду – Спортс).

В этот раз получилась та же история. Вы так же готовы сказать, что главное – это Кубок Стэнли, а все остальное не важно, или у вас было ощущение какой-то несправедливости?

– Я рад за Сэма. Он бился и отдавался на все 100% весь сезон и весь плей-офф и заслужил эту награду.

Он очень важный для нас игрок, который может сыграть в любых ситуациях, будь то в обороне, атаке или силовой борьбе, – сказал Бобровский. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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ТАСС
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