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  • Тренер «Флориды» Иванов: «Бобровский попадет в Зал славы. Топ-игрок НХЛ. У него самый серьезный подход, который я когда-либо вообще видел»
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Тренер «Флориды» Иванов: «Бобровский попадет в Зал славы. Топ-игрок НХЛ. У него самый серьезный подход, который я когда-либо вообще видел»

Максим Иванов считает, что Сергей Бобровский войдет в Зал славы.

Российский голкипер вместе с «Флоридой» выиграл два Кубка Стэнли подряд в двух прошедших сезонах НХЛ.

– С вратарями вы не работаете, но что можете рассказать о Сергее Бобровском как о профессионале и человеке?

– Серега – профессионал с большой буквы и топ-игрок лиги. Это человек, который сфокусирован на хоккее на сто процентов.

У него самый серьезный подход, который я когда-либо вообще видел у игроков, – как в тренировочном процессе, так и в жизни. Как он себя готовит, как он себя ведет, как он общается.

В таком возрасте показывать такой хоккей – это дорогого стоит. Он топ-игрок лиги, и я уверен, что он попадет в Зал хоккейной славы, – сказал тренер «Флориды» Максим Иванов.

Бобровский заиграл в НХЛ вопреки всему – вратари из России тогда были не в моде

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Зал хоккейной славы
Максим Иванов
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