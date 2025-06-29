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«Каролина» выбрала 18 россиян на последних 4 драфтах НХЛ. Сейчас права на игроков из российских лиг закрепляются за клубами НХЛ бессрочно

«Каролина» выбрала 18 россиян на последних 4 драфтах НХЛ.

Отметим, что сейчас права на игроков, выступающих в России, закрепляются за выбравшим их на драфте клубом бессрочно.

Это связано с отсутствием трансферного договора между ФХР и НХЛ.

Если же российский хоккеист задрафтован не из российской лиги, то в части закрепления прав к нему применяются правила, распространяющиеся на всех игроков этой лиги. 

Начиная с 2022 года «Харрикейнс» задрафтовали 18 российских хоккеистов, причем ни один из них не был выбран в первом раунде. 

2022 – форварды Глеб Трикозов (2-й раунд) и Александр Перевалов (3-й), защитники Владимир Грудинин (5-й) и Александр Пелевин (7-й);

2023 – форварды Александр Рыков, Станислав Яровой (оба – 4-й) и Тимур Муханов (6-й), вратарь Руслан Хажеев (5-й);

2024 – форварды Никита Артамонов (2-й), Федор Аврамов (6-й) и Андрей Крутов (7-й), защитники Александр Сиряцкий (4-й), Тимур Кол и Роман Шохрин (оба – 6-й);

2025 – вратарь Семен Фролов (2-й), форвард Иван Рябкин (2-й), защитники Курбан Лиъматов и Роман Баусов (оба – 3-й). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Elite Prospects
logoФедор Аврамов
logoФХР
logoАлександр Рыков
logoИван Рябкин
logoЭрик Тулски
logoСтанислав Яровой
logoКаролина
logoМХЛ
logoТимур Муханов
logoВладимир Грудинин
logoСемен Фролов
logoАлександр Сиряцкий
logoАлександр Пелевин
logoКурбан Лиъматов
Андрей Крутов
logoГлеб Трикозов
logoНХЛ
logoНикита Артамонов
Руслан Хажеев
logoКХЛ
logoАлександр Перевалов
Драфт НХЛ
logoТимур Кол
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