«Каролина» выбрала четырех россиян на драфте НХЛ: Рябкина, Фролова, Лиъматова, Баусова

«Каролина» взяла 4 российских игроков на драфте НХЛ-2025.

Сегодня в Лос-Анджелесе завершился драфт НХЛ-2025: состоялись раунды со второго по седьмой.

«Каролина » выбрала четырех российских игроков: вратаря Семена Фролова под 41-м номером, нападающего Ивана Рябкина (62), защитника Курбана Лиъматова (67) и защитника Романа Баусова (87).

Всего на прошедшем драфте «Харрикейнс» выбрали 7 хоккеистов.