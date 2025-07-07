Мильштейн о драфте НХЛ: «Кучерова взяли 58-м, Дацюка – с 657-й попытки, в его третий драфт. Это праздник для ребят, но настоящая работа только начинается»
В первом раунде был выбран один россиянин – вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов (20-й общий номер, «Коламбус»).
– Есть мнение, что этот год особо не богатый на таланты.
– Посмотрим десять лет спустя. Я никогда не забываю, что Павла Дацюка взяли только с 657 попытки, в третий драфт, когда ему было уже 20 лет. Никиту Кучерова взяли 58-м, а не первым, которым он должен был быть.
Драфт – это колоссальный аванс за хорошо проделанную работу. Это праздник для ребят, их родителей и семей. Но теперь настоящая кропотливая работа только начинается.
На самом деле, мы не знаем, кто из этих ребят, кто был задрафтован, по-настоящему раскроется и станет звездой. Мы можем обсуждать, успешен или не успешен драфт, не раньше чем через пять-десять лет, – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн.
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