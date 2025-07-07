НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью в России этим летом. Лига снимает о нем фильм («Матч ТВ»)
НХЛ запретила Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России.
В понедельник 39‑летний капитан «Вашингтона» прилетает в Москву из Турции вместе с семьей.
«К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ – лига снимает о нем большой фильм.
Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Напомним, 6 апреля 2025 года российский нападающий забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.
Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости