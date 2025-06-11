Тарасова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Мне неинтересно, что говорят на Украине. Мне интересно, что чувствует весь мир. А мир знает, что Александр – выдающийся, мы рады, что он наш»
Татьяна Тарасова отреагировала на внесение Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».
– Как вы относитесь к внесению Александра Овечкина в базу «Миротворец»?
– Мне неинтересно, что говорят на Украине. Мне интересно, что знает и чувствует весь мир. А весь мир знает, что Овечкин – это Овечкин – выдающийся из выдающихся.
И мы очень рады, что он наш, – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
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