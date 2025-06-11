Татьяна Тарасова отреагировала на внесение Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

– Как вы относитесь к внесению Александра Овечкина в базу «Миротворец»?

– Мне неинтересно, что говорят на Украине. Мне интересно, что знает и чувствует весь мир. А весь мир знает, что Овечкин – это Овечкин – выдающийся из выдающихся.

И мы очень рады, что он наш, – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»