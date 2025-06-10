Николай Валуев высказался о внесении Александра Овечкина в базу «Миротворца».

Ранее стало известно , что капитан «Вашингтона » попал в список сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».

«Все там будем. Меня это не удивляет. Ничего удивительного, абсолютно. Сколько людей знаю, которые туда включены, – все гордятся.

Это признание. Когда враги признают – это признание», – сказал депутат Госдумы Николай Валуев.

Захарова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты человеконенавистнической идеологией»