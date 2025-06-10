Валуев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Это признание от врагов. Знаю людей, которые туда включены – все гордятся»
Николай Валуев высказался о внесении Александра Овечкина в базу «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в список сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».
«Все там будем. Меня это не удивляет. Ничего удивительного, абсолютно. Сколько людей знаю, которые туда включены, – все гордятся.
Это признание. Когда враги признают – это признание», – сказал депутат Госдумы Николай Валуев.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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