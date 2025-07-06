Самсонов может вернуться в КХЛ, сообщил агент: «Обсудим варианты, в том числе с руководством «Металлурга»
– Не готов пока рассуждать о шансах на приезд Самсонова в КХЛ в процентах, но мы серьезно изучаем разные варианты.
– Права на него в КХЛ принадлежат «Металлургу», где уже есть один из лучших голкиперов КХЛ Илья Набоков.
– Вопрос ближайшего будущего Самсонова нам еще предстоит обсудить с разными сторонами, в том числе и руководством «Металлурга».
Пока преждевременно говорить о какой-то конкретной команде. Главное для него получить постоянную игровую практику в будущем сезоне, – заявил агент Сергей Исаков.
С 2019 по 2022 год Самсонов выступал за «Вашингтон». С 2022 по 2024 год он играл за «Торонто», после чего перешел в «Вегас». Срок его контракта с «Голден Найтс» истек 30 июня.
В КХЛ Самсонов выступал в составе «Металлурга».
Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й, Пачиоретти – 5-й, Джефф Скиннер – 6-й (Sportsnet)