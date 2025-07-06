Самсонов может вернуться в КХЛ, сообщил агент: «Обсудим варианты, в том числе с руководством «Металлурга»

Агент Ильи Самсонова заявил, что вратарь может вернуться в КХЛ.

– Не готов пока рассуждать о шансах на приезд Самсонова в КХЛ в процентах, но мы серьезно изучаем разные варианты.

– Права на него в КХЛ принадлежат «Металлургу», где уже есть один из лучших голкиперов КХЛ Илья Набоков.

– Вопрос ближайшего будущего Самсонова нам еще предстоит обсудить с разными сторонами, в том числе и руководством «Металлурга».

Пока преждевременно говорить о какой-то конкретной команде. Главное для него получить постоянную игровую практику в будущем сезоне, – заявил агент Сергей Исаков .

С 2019 по 2022 год Самсонов выступал за «Вашингтон». С 2022 по 2024 год он играл за «Торонто», после чего перешел в «Вегас ». Срок его контракта с «Голден Найтс» истек 30 июня.

В КХЛ Самсонов выступал в составе «Металлурга».

Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й, Пачиоретти – 5-й, Джефф Скиннер – 6-й (Sportsnet)