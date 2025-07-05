Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й, Пачиоретти – 5-й, Джефф Скиннер – 6-й (Sportsnet)

Илья Самсонов вошел в список лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.

Sportsnet составил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. Его возглавил форвард Джек Рословик , выступавший в прошлом сезоне за «Каролину».

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джек Рословик («Каролина»);

2. Виктор Олофссон («Вегас»);

3. Мэтт Гризлик («Питтсбург»);

4. Илья Самсонов («Вегас»);

5. Макс Пачиоретти («Торонто»);

6. Джефф Скиннер («Эдмонтон»);

7. Люк Канин («Коламбус»);

8. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).

Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.

Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)