Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й, Пачиоретти – 5-й, Джефф Скиннер – 6-й (Sportsnet)
Илья Самсонов вошел в список лучших свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке.
Sportsnet составил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. Его возглавил форвард Джек Рословик, выступавший в прошлом сезоне за «Каролину».
Полный список выглядит следующим образом:
1. Джек Рословик («Каролина»);
2. Виктор Олофссон («Вегас»);
3. Мэтт Гризлик («Питтсбург»);
4. Илья Самсонов («Вегас»);
5. Макс Пачиоретти («Торонто»);
6. Джефф Скиннер («Эдмонтон»);
7. Люк Канин («Коламбус»);
8. Йоэль Кивиранта («Колорадо»).
Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.
Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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