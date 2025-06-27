Самсонов, Георгиев, Ванечек, Аллен, Раймер – в списке лучших вратарей, которые могут стать свободными агентами (NHL.com)
Илья Самсонов вошел в список лучших свободных агентов среди вратарей в НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список лучших голкиперов, которые могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля.
В него вошли 9 голкиперов: Джейк Аллен («Нью-Джерси), Антон Форсберг («Оттава»), Александр Георгиев («Сан-Хосе»), Алекс Лайон («Детройт»), Джеймс Раймер («Баффало»), Давид Риттих («Лос-Анджелес»), Илья Самсонов («Вегас»), Витек Ванечек («Флорида»), Даниэль Владарж («Калгари»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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