Агент Самсонова о будущем вратаря: «Илья останется в НХЛ»
Илья Самсонов планирует продолжить выступление в НХЛ.
Об этом сообщил агент вратаря Сергей Исаков.
Голкипер провел минувший сезон в «Вегасе», срок его контракта с клубом истечет 30 июня.
Ранее появилась информация о том, что Илья Самсонов не продлит контракт с «Вегасом» и выйдет на рынок свободных агентов.
«Илья останется в НХЛ», – сказал агент игрока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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