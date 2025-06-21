Агент Самсонова о будущем вратаря: «Илья останется в НХЛ»

Илья Самсонов планирует продолжить выступление в НХЛ.

Об этом сообщил агент вратаря Сергей Исаков .

Голкипер провел минувший сезон в «Вегасе », срок его контракта с клубом истечет 30 июня.

Ранее появилась информация о том, что Илья Самсонов не продлит контракт с «Вегасом» и выйдет на рынок свободных агентов.

«Илья останется в НХЛ », – сказал агент игрока.