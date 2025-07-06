Будро о «Торонто»: «Команда не стала лучше, чем была месяц назад. Им сложно будет заменить Марнера»

Брюс Будро считает, что «Торонто» не удалось укрепить состав.

«Сегодня они не лучше, чем были месяц назад. Я думаю, что Брэд Треливинг готов это признать.

Им сложно будет заменить Митча Марнера . Он был хорош при игре в большинстве и меньшинстве, помогал Остону Мэттьюсу забивать голы», – сказал бывший тренер клубов НХЛ в программе «Overdrive» на канале TSN.

Будро отметил, что полученный от «Вегаса» в рамках обмена Марнера Николя Руа может занять место центрфорварда третьего звена.

Других новичков команды – форвардов Маттиаса Маччелли и Майкла Пеццетту (0 очков в 25 играх за «Монреаль» в прошлом сезоне) он оценил скептически.

Также специалист ожидает, что форвард Мэттью Найз может выйти на уровень 40 шайб за сезон.

Что касается вратарской линии, то ее Будро оценил положительно, при условии, что Энтони Столарц будет здоров. В плей-офф основной вратарь «Лифс» получил сотрясение мозга после удара в исполнении форварда «Флориды» Сэма Беннетта.