Генменеджер «Торонто» про обмен Марнера в «Вегас» на Руа: «Когда игрок собирался уйти бесплатно, мы хотя бы получили человека, закрывающего нашу потребность»
«Голден Найтс» выменяли хоккеиста у «Торонто», отдав Николя Руа, и подписали с форвардом соглашение на 8 лет, по которому его зарплата составит 12 миллионов долларов в год.
«Когда игрок калибра Митча уходит – это никогда не бывает легким днем. Но нам удалось получить игрока, который, на мой взгляд, действительно может помочь нам. И в ситуации, когда игрок уже этим утром собирался уйти бесплатно, мы хотя бы получили человека, который закрывает нашу потребность.
Он войдет в историю как один из великих игроков «Торонто», без сомнений. Цифры говорят сами за себя. Но в конце концов – у игрока есть выбор. Не думаю, что уместно вдаваться в детали личных разговоров, но, безусловно, мы вышли на Митча, чтобы обсудить контракт.
Как и положено, он и его агент решили дождаться окончания сезона. А когда для нас стало ясно, что шансы на продление минимальны, мы начали искать альтернативы.
Да, у него был полный запрет на обмен, прописанный еще при Кайле Дубасе, – так что Митч контролировал весь процесс. В общем, так мы и пришли к этой точке», – заявил генменеджер «Торонто» Брэд Треливинг.