Обмен Марнера в «Вегас» подтвержден. Форвард возьмет 93-й номер – под 16-м играет Дорофеев
НХЛ подтвердила обмен Митча Марнера из «Торонто» в «Вегас».
Ранее появилась информация, что канадский клуб продлил контракт с форвардом на 8 лет и 96 млн долларов, а затем обменял его в «Голден Найтс».
В результате сделки «Мэйпл Лифс» получили нападающего Николя Руа, контракт которого рассчитан до 2027 года.
По информации журналиста The Athletic Джеймса Миртла, Марнер возьмет в новом клубе 93-й номер.
Всю карьеру в «Торонто» он играл под номером 16. В «Вегасе» он занят Павлом Дорофеевым.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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