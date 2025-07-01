Обмен Марнера в «Вегас» подтвержден. Форвард возьмет 93-й номер – под 16-м играет Дорофеев

НХЛ подтвердила обмен Митча Марнера из «Торонто» в «Вегас».

Ранее появилась информация , что канадский клуб продлил контракт с форвардом на 8 лет и 96 млн долларов, а затем обменял его в «Голден Найтс ».

В результате сделки «Мэйпл Лифс» получили нападающего Николя Руа , контракт которого рассчитан до 2027 года.

По информации журналиста The Athletic Джеймса Миртла, Марнер возьмет в новом клубе 93-й номер.

Всю карьеру в «Торонто» он играл под номером 16. В «Вегасе» он занят Павлом Дорофеевым .

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