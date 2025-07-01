«Торонто» объявил о новом контракте с Найзом – на 6 лет с кэпхитом 7,75 млн долларов. Ограничение на обмен будет только в 6-м сезоне

«Торонто» объявил о новом контракте с форвардом Мэттью Найзом.

Как и сообщалось ранее, соглашение с 22-летним американцем рассчитано на 6 лет с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

По данным PuckPedia, 10,5 млн из общей суммы контракта 46,5 млн игрок получит подписными бонусами (авансами). В том числе 6 млн – в этом сезоне.

При этом ограничение на обмен (стоп-лист из 10 команд) будет действовать только в одном сезоне – шестом (2030/31).

В минувшем сезоне Найз набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.