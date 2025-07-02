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  • Митч Марнер: «Хочется поднять Кубок Стэнли, а «Вегас» показал, что может сделать это. Хочется быть в клубе, котором можно победить – ради этого мы играем»
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Митч Марнер: «Хочется поднять Кубок Стэнли, а «Вегас» показал, что может сделать это. Хочется быть в клубе, котором можно победить – ради этого мы играем»

Митч Марнер поделился ощущениями после перехода в «Вегас».

«Голден Найтс» выменяли хоккеиста у «Торонто», отдав Николая Руа, и подписали с форвардом соглашение на 8 лет, по которому его зарплата составит 12 миллионов долларов в год.

«Хочется быть в клубе, котором можно победить. Это та цель, ради которой мы играем в хоккей. Хочется поднять Кубок Стэнли. «Вегас» показал, что может сделать это. Надеюсь, помочь вернуть трофей сюда.

В «Торонто» мы не смогли победить. Мы не сделали то, что хотели. Клуб рискнул выбрать [меня] маленького парня из Торонто, который навсегда благодарен за возможность носить форму «Мэйпл Лифс».

Но теперь, когда у меня появилась семья, я стал отцом, то мы были готовы искать что-то другое и найти новое место для нашей семьи.

Мы думали о том, что выйти на рынок свободных агентов, но нам хотелось в «Вегас». Не хотели упускать эту возможность, поскольку хотели присоединиться к этой команде», – сказал нападающий Митч Марнер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoМитч Марнер
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