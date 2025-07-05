Анисин об уходе «Витязя» из КХЛ: «Клуб превратился в серую массу за последние 5-6 лет. В Чехове он был ярок, его знали даже в Америке. И боялись»

Михаил Анисин прокомментировал исключение «Витязя» из числа участников КХЛ.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб выбыл из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ на ближайшие пять сезонов.

– Как ты лично воспринял эти новости? Насколько это тяжело?

– Жалко, конечно, что клуб с такой историей... Клуб был яркий.

Последние пять-шесть лет, как Николай Борисович Павлинов отошел отдел, клуб превратился в серую массу, которая не выделялась ничем. Ты ее можешь перевести хоть в Балашиху, хоть куда угодно.

В Чехове клуб был ярок. Да, может быть, нам не хватало немножко где-то до плей-офф, но все-таки помастеровитее команда была. Ну, а по баталиям «Витязь» гремел на всю страну, да?

– То есть сейчас ты спокойно воспринял то, что произошло?

– Мне жалко само зарождение, мне жалко сам бренд «Витязь», потому что я ребенком находился при его создании, потом сам играл там. Для меня дороги люди, кто создавал клуб.

А после уже для меня «Витязь» был не таким клубом, как был до до этого. Серая масса.

Тогда «Витязь» был «Витязем », как бы кто что не говорил. Его знали. Его знали даже в Америке. И боялись, – сказал экс-нападающий «Витязя» Михаил Анисин .

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