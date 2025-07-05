  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о «Витязе»: «Команда держалась на одном человеке – Медведеве. Мутная история – руководство предоставляло гарантии, почему против них нет санкций от КХЛ?»
0

Рябыкин о «Витязе»: «Команда держалась на одном человеке – Медведеве. Мутная история – руководство предоставляло гарантии, почему против них нет санкций от КХЛ?»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал снятие «Витязя» с КХЛ.

Подмосковный клуб был исключен из состава участников лиги из-за финансовых проблем.

– В наше такое сложное время я не удивлен тому, что случилось с «Витязем». Потому что эта команда держалась на одном человеке – на Александре Ивановиче Медведеве. Вот и все.

–​ Наверное, какое-то сожаление и у вас есть от того, что этой команды, которой вы руководили в сезоне-2023/24, базирующейся в подмосковном регионе, в ближайшие годы точно не будет.

– Конечно, горечь есть от того, что клуб, который существовал столько лет, просто взяли и в одночасье сняли с соревнований. Хотя руководство «Витязя» предоставляло какие-то гарантии в апреле.

Поэтому у меня есть вопрос к КХЛ: почему не принимают санкции против этих руководителей, которые их дали? Мутная какая-то история, да? Надо бы еще разобраться: как вы предоставляете гарантии и спокойно готовитесь к следующему сезону, а в конце мая говорите, что, может быть, сниметесь с соревнований, – это бред!

Надо тогда понимать, кто эти гарантии предоставлял, и с этих гарантов получать деньги, выплачивать долги, платить зарплату.

В «Витязе» же не только хоккеисты играли, правильно? Там массажисты, доктора, обслуживающий персонал, тренеры. Получается, их просто взяли и выкинули на улицу, поставили перед фактом, еще и в долгах оставили.

Вот это крайне печально, – сказал бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.

Джереми Руа об уходе «Витязя» из КХЛ: «Нам ничего не говорили до самого конца. Очень грустно, что клуб перестал существовать, для Подмосковья это большая потеря»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Московский комсомолец»
logoДмитрий Рябыкин
logoАлександр Медведев
logoКХЛ
logoВитязь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг показал хоккейному сообществу в России, что может быть хорошим менеджером. Если он в «Динамо» привнесет дополнительные деньги, это может быть только плюсом»
8вчера, 21:23
Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг непредсказуем, от него всегда не знаешь, что ожидать. Если он грезит быть тренером, не удивлюсь, что через год или даже раньше мы увидим его тренером в «Динамо»
213 июля, 21:31
Главные новости
«Вегас» и «Даллас» претендуют на Андерссона. У защитника «Калгари» 31 очко и полезность «минус 38» в прошлом сезоне (The Fourth Period)
55 минут назад
Игорь Кравчук: «Защитники для российского хоккея – самая дефицитная и проблемная позиция. Их роль в современной игре – огромная, почти как у вратарей»
11сегодня, 04:40
Ковальчук о «Куньлуне» в Петербурге: «Будет полный стадион на топовых матчах, думаю. В Питере хоккей любят, там население больше 5 миллионов»
10сегодня, 04:13
50-летний Бертуцци возобновил карьеру и сыграет в канадской лиге ACH. У форварда 1159 матчей и 770 очков в регулярках НХЛ
3сегодня, 03:51
Гавриков о контракте на 49 млн долларов с «Рейнджерс»: «Отражение всей моей карьеры. Идеальная структура зарплаты, практически полный контроль весь период времени»
1сегодня, 03:28
Самсонов – 4-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Олофссон – 2-й, Пачиоретти – 5-й, Джефф Скиннер – 6-й (Sportsnet)
4сегодня, 03:16
Гавриков о причинах ухода из «Лос-Анджелеса»: «Были финансовые разногласия с генменеджером, разные вопросы»
6вчера, 21:57
Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг показал хоккейному сообществу в России, что может быть хорошим менеджером. Если он в «Динамо» привнесет дополнительные деньги, это может быть только плюсом»
8вчера, 21:23
Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие»
10вчера, 20:59
Легков о встрече с Овечкиным на отдыхе: «Она прошла в тренировках, каждый день играли в волейбол. Он везде хорош. Лыжники, конечно, лучше, но хоккеисты классные, все умеют»
3вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Буцаев о Хартли в «Локомотиве»: «Можно поздравить Боба. У него свое видение и идеи – посмотрим, как он справится»
16 минут назад
Яковлев о Набокове: «Рады, что он остался в «Металлурге» на выгодных для себя условиях. Крутая история, сплошные плюсы»
224 минуты назад
Рыбин про обязательную защиту шеи в НХЛ: «Мы уже видели трагедии на льду, стоит подчиниться правилу. В лиге не зря расценили, что это необходимо»
сегодня, 04:56
Куликов о Маршанде во «Флориде»: «Он хотел вписаться. Ему все понравилось – коллектив, игра и атмосфера в команде»
1сегодня, 04:28
Гребенкин о жизни в Северной Америке: «Год не был в России, в моменте стало тяжело. Русского языка не хватало, у меня с английским не все хорошо»
1сегодня, 04:03
Джереми Руа о любимом российском игроке в НХЛ: «Марков. Он играл за «Монреаль», я вырос на его матчах. Мне очень нравился его стиль»
вчера, 21:43
Гребенкин о «Филадельфии»: «Моя роль – третье-четвертое звено. Нужно забирать свое место в составе. Рассчитываю на большее, конечно, но пока это моя точка, к которой я стремлюсь»
2вчера, 21:31
Агент Цыплакова: «Можно сказать, что он остается в НХЛ. Разговор о новом контракте Максима идет, обсуждаются детали»
вчера, 21:10
Тэйвс о подготовке к возвращению в НХЛ: «Все постепенно становилось лучше. Я действительно доволен тем, чего достиг. Я думал: «Руки по-прежнему на месте, ноги наверстают упущенное»
вчера, 20:48
Борис Михайлов: «В НХЛ надо ехать «мужичком», сформированным хоккеистом. Необходимо быть готовым к изнурительной работе и борьбе за место в составе»
1вчера, 20:26