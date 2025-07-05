Рыбин о «Куньлуне»: «Создаем клуб, вкладываемся, а что получаем? В составе почти нет россиян, команда кочует по городам, переезды непонятные. Все это вызывает недоумение»
Максим Рыбин высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.
Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене».
«Не буду оригинальничать – я искренне не понимаю, зачем это вообще нужно. Уверен, что с посещаемостью у «Куньлуня» все останется на прежнем уровне.
Сушинский правильно заметил: может, лучше бы поддержали какой‑нибудь российский клуб, например, «Витязь»? Для меня это решение выглядит нелогичным.
Мы вроде бы как создаем клуб, вкладываемся, а что получаем? В составе почти нет россиян, команда кочует по городам, переезды непонятные. Все это вызывает у меня недоумение», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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