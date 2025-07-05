Рыбин о «Куньлуне»: «Создаем клуб, вкладываемся, а что получаем? В составе почти нет россиян, команда кочует по городам, переезды непонятные. Все это вызывает недоумение»

Максим Рыбин высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене».

«Не буду оригинальничать – я искренне не понимаю, зачем это вообще нужно. Уверен, что с посещаемостью у «Куньлуня » все останется на прежнем уровне.

Сушинский правильно заметил : может, лучше бы поддержали какой‑нибудь российский клуб, например, «Витязь »? Для меня это решение выглядит нелогичным.

Мы вроде бы как создаем клуб, вкладываемся, а что получаем? В составе почти нет россиян, команда кочует по городам, переезды непонятные. Все это вызывает у меня недоумение», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!