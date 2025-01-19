Умер экс-владелец «Витязя», лидер чеховской ОПГ Павлинов (РБК)
Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к окружению предпринимателя.
По данным издания, экс-совладелец хоккейного клуба, лидер чеховской ОПГ умер 17 января в Чехове.
В 2021 году Павлинов был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его и еще 5 человек признали виновными в организации преступного сообщества, которое занималось хищением федеральных земель. В 2023 году он был освобожден из колонии в связи с болезнью.
Во время руководства «Витязем» Павлинов был инициатором появления в составе команды тафгаев из Северной Америки. На протяжении нескольких сезонов они лидировали по количеству штрафных минут.
Ян Платил: «Когда я играл в России, владельцем «Витязя» был важный мафиози. Он заставлял игроков драться, его это веселило»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий