Умер экс-владелец «Витязя», лидер чеховской ОПГ Павлинов (РБК)

Умер экс-владелец «Витязя» Николай Павлинов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к окружению предпринимателя.

По данным издания, экс-совладелец хоккейного клуба, лидер чеховской ОПГ умер 17 января в Чехове.

В 2021 году Павлинов был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его и еще 5 человек признали виновными в организации преступного сообщества, которое занималось хищением федеральных земель. В 2023 году он был освобожден из колонии в связи с болезнью.

Во время руководства «Витязем» Павлинов был инициатором появления в составе команды тафгаев из Северной Америки. На протяжении нескольких сезонов они лидировали по количеству штрафных минут.

Ян Платил: «Когда я играл в России, владельцем «Витязя» был важный мафиози. Он заставлял игроков драться, его это веселило»