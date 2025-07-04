Джереми Руа об уходе «Витязя» из КХЛ: «Нам ничего не говорили до самого конца. Очень грустно, что клуб перестал существовать, для Подмосковья это большая потеря»

Джереми Руа прокомментировал исключение «Витязя» из числа участников КХЛ.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб исключен из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ в сезонах‑2025/26-2029/30.

– Очень грустно, что «Витязь » перестал существовать. Всегда больно принимать такие новости. Особенно тяжело из-за того, что много людей потеряли работу.

Нам, игрокам, проще найти новый клуб, но персоналу, который работает в клубе на протяжении многих лет это будет сделать не так просто. Для Подмосковья это большая потеря. Грустно, что такое до сих пор случается. Но хоккей – это бизнес.

– Когда игрокам сообщили окончательное решение?

– До официальных объявлений нам никто ничего не говорил. Мы видели новости от КХЛ, видели новости в социальных сетях, но нам никто не говорил.

Мне было немного проще, потому что у меня уже был решенный переход в ЦСКА. Я уже не был частью «Витязя» на тот момент. Но повторюсь, нам ничего не говорили до самого конца, – сказал бывший защитник «Витязя», а ныне игрок ЦСКА Джереми Руа.