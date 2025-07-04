Борис Михайлов: «В НХЛ надо ехать «мужичком», сформированным хоккеистом. Необходимо быть готовым к изнурительной работе и борьбе за место в составе»
Борис Михайлов высказался о 1-м раунде драфта без полевых игроков из России.
В первом раунде драфта НХЛ 2025 года был выбран только один россиянин – вратарь «Красной Армии» Петр Андреянов. Его забрал «Коламбус» под общим 20-м номером. Впервые за 20 лет в первом раунде не оказалось полевых игроков из России.
«Ничего страшного в этом не вижу. У нас очень хорошие ребята, и само по себе попадание на драфт дорогого стоит.
А то, что не выбрали никого из полевых, говорит о том, что ехать в НХЛ надо, будучи сформированным хоккеистом, «мужичком».
Необходимо быть готовым к изнурительной тяжелой работе и борьбе за место в составе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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