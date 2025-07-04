Михайлов о переезде «Куньлуня»: «В Мытищах на них ходили, но очень мало. В Петербурге, возможно, вообще ходить не будут. Не знаю, по каким причинам принято такое решение»

Борис Михайлов высказался о переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене».

– Не знаю, по каким причинам принято такое решение. Видимо, из-за того, что СКА там играть не будет, а загружать арену все равно надо.

Что тут можно сказать... Конечно, команда в таком дворце в мастерстве прибавить не сможет.

– Примут ли ее жители Санкт-Петербурга?

– Сложно сказать. В Мытищах на нее ходили, но очень мало. В Санкт-Петербурге, возможно, вообще ходить не будут, хотя это куда больший по размерам город, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

Абсурд: «Куньлунь» будет играть в Петербурге. На «СКА-Арене» вместо СКА!