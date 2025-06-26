Михайлов о Могильном в Зале славы: «Был одним из лучших в НХЛ, доказал уровень мастерства. У нас есть музей славы, попадающим туда дарят перстни на память»
Борис Михайлов оценил включение Александра Могильного в Зал хоккейной славы.
Экс-форвард «Баффало», «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Торонто» войдет в Зал славы в этом году.
«Отношусь положительно к этой новости, Александр своей игрой в НХЛ доказал уровень мастерства. В то время он был одним из лучших в лиге. Поэтому закономерно, что его ввели в Зал славы.
Честно говоря, не думал, кто следующим мог бы туда попасть. Стоит ли нам сделать что-то подобное? НХЛ таким образом себя просто рекламируют. У нас ведь есть музей славы хоккея.
Тем, кто туда попадает, дарят на память перстни. Может, все происходит не так торжественно, как за океаном, но ничего страшного», – сказал Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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