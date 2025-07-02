Михайлов о Ротенберге в «Динамо»: «Предложили – он согласился и правильно сделал! Он амбициозный, захочет вернуться к тренерству через время»

Борис Михайлов считает, что Роман Ротенберг вернется к тренерской деятельности.

«Динамо» ранее сообщило , что Ротенберг вошел в совет директоров клуба. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

«Будем говорить так: ему предложили – он согласился. И правильно сделал! Если честно, совершенно не удивлен, что он оказался именно в «Динамо ».

Что же касается тренерской карьеры, уверен, пройдет какое-то время – и Ротенберг вернется. Все-таки он человек амбициозный и наверняка захочет попробовать себя в этой роли еще раз», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .