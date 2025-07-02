Михайлов о Ротенберге в «Динамо»: «Предложили – он согласился и правильно сделал! Он амбициозный, захочет вернуться к тренерству через время»
Борис Михайлов считает, что Роман Ротенберг вернется к тренерской деятельности.
«Динамо» ранее сообщило, что Ротенберг вошел в совет директоров клуба. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».
«Будем говорить так: ему предложили – он согласился. И правильно сделал! Если честно, совершенно не удивлен, что он оказался именно в «Динамо».
Что же касается тренерской карьеры, уверен, пройдет какое-то время – и Ротенберг вернется. Все-таки он человек амбициозный и наверняка захочет попробовать себя в этой роли еще раз», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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