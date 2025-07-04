  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Шабанова: «Рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом». Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс»
1

Агент Шабанова: «Рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом». Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс»

Агент Максима Шабанова прокомментировал переход форварда в «Айлендерс».

– Действительно ли в списке кандидатов на игрока была «Филадельфия» и другие команды?

– Список из команд действительно был внушительный, в итоге Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс». Кроме того, рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом».

Но то, что он уже якобы договорился с «Филадельфией» и чуть ли не поставил подпись, как писали в российской прессе, – это неправда.

– Важно, что у «островитян» много российских игроков в составе?

– Это определенный плюс, вишенка на торте. Но выбор пал на «Айлендерс» не только из-за этого.

Максим подходил к вопросу выбора нового клуба глобально, делая акцент на всех компонентах, в том числе на своей роли в команде, – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Шабанова в России. 

Максим Шабанов стал звездой КХЛ до отъезда в Америку. В чем его секрет?

Лучший хоккеист России – в «Айлендерс». Что ждет Максима Шабанова в НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Шабанов
logoНХЛ
logoЧемпионат.com
logoАйлендерс
Александр Черных
logoФиладельфия
logoРейнджерс
logoЮта
logoБостон
logoВегас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»: «Спасибо за все, Челябинск! Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моем сердце! Родная, черно-белая команда»
7вчера, 18:53
Крикунов о Шабанове в НХЛ: «Дацюк тоже уехал в зрелом возрасте и спокойно заиграл. У Максима хорошие шансы засверкать»
8вчера, 12:30
Шабанов получит 975 тысяч долларов за сезон в «Айлендерс». Бонусы – до 3,5 млн (Кевин Уикс)
16вчера, 08:18
Главные новости
28-летний Фишер завершил карьеру. Экс-форвард «Аризоны», «Детройта» и «Коламбуса» провел 523 матча в НХЛ
24 минуты назад
Юрий Новиков: «Куньлунь» в Питере – хорошая идея, китайские туристы любят город. Не понимаю, почему Ротенберг не смог организовать там вторую команду»
2сегодня, 16:37
Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)
18сегодня, 15:54
Фетисов о переезде «Куньлуня» в Петербург: «Раскрутят китайский бренд и передадут в Пекин. Тимченко строил «СКА-Арену», он же отвечает за эту команду»
19сегодня, 14:55
Прохоркин выложил фото с Овечкиным и Мозговым: «Bad boys»
20сегодня, 14:25Фото
«Салават» может обменять Хафизуллина в «Нефтехимик» на защитника Леонтьева. Причина – финансовые трудности уфимцев
6сегодня, 13:48
Хартли возглавит «Локомотив». Звягин и Клутье войдут в штаб экс-тренера «Авангарда» («СЭ»)
88сегодня, 13:15
«Сент-Луис», «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Сан-Хосе» претендуют на Байрэма. Защитник «Баффало» хочет 9+ млн долларов в год по долгосрочному контракту (The Fourth Period)
20сегодня, 12:59
«Сочи» назначил Покотило заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Бадюков покинул клуб
сегодня, 12:42
Шестеркин о рекордной шайбе Овечкина: «Спасибо, что забросил не мне. В США был очень большой ажиотаж, мы все рады за Сашу»
2сегодня, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о переезде «Куньлуня»: «В Мытищах на них ходили, но очень мало. В Петербурге, возможно, вообще ходить не будут. Не знаю, по каким причинам принято такое решение»
1 минуту назад
Максим Рыбин: «В НХЛ драфт работает, а у нас – нет. Для клуба будет обидно, если он растил человека с детства, а тот вдруг потом уехал в другую команду»
19 минут назад
Николай Голдобин: «Жду большего от «Спартака» в новом сезоне. У нас собрались хорошие ребята. Чувствую, что мы можем побороться за чемпионство»
14 минут назад
Игорь Шестеркин: «Бобровский – работяга, о котором нужно писать книги. Два Кубка Стэнли подряд – фантастика»
144 минуты назад
Джереми Руа об уходе «Витязя» из КХЛ: «Нам ничего не говорили до самого конца. Очень грустно, что клуб перестал существовать, для Подмосковья это большая потеря»
1сегодня, 16:25
Николай Голдобин: «Очень рад, что Жамнов остается в «Спартаке». Он суперчеловек, передает нам свой опыт, подсказывает, с ним очень легко»
1сегодня, 16:13
Рыбин о Кузнецове: «Здесь нет предложений, которые его бы устроили. В НХЛ же у него будет минимальный контракт. Если наладит дисциплину, сможет сыграть на хорошем уровне»
3сегодня, 15:59
Максим Сушинский: «У Орлова еще много времени, чтобы поиграть в НХЛ. С его потенциалом в КХЛ рано. Овечкину 39, но он продолжает тащить команду, что уж про Диму говорить»
2сегодня, 15:35
Агент Зернова об обмене игрока в ЦСКА: «Все получилось спонтанно, но обе стороны в итоге оказались довольны сделкой, а это главное»
1сегодня, 15:24
Лайпсик может перейти в «Амур»
2сегодня, 15:10