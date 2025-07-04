Агент Шабанова: «Рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом». Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс»

Агент Максима Шабанова прокомментировал переход форварда в «Айлендерс».

– Действительно ли в списке кандидатов на игрока была «Филадельфия» и другие команды?

– Список из команд действительно был внушительный, в итоге Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс». Кроме того, рассматривались варианты с «Рейнджерс », «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном », «Вегасом ».

Но то, что он уже якобы договорился с «Филадельфией» и чуть ли не поставил подпись, как писали в российской прессе, – это неправда.

– Важно, что у «островитян» много российских игроков в составе?

– Это определенный плюс, вишенка на торте. Но выбор пал на «Айлендерс» не только из-за этого.

Максим подходил к вопросу выбора нового клуба глобально, делая акцент на всех компонентах, в том числе на своей роли в команде, – сказал агент Александр Черных , представляющий интересы нападающего Максима Шабанова в России.

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