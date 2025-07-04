Агент Шабанова: «Рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом». Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс»
– Действительно ли в списке кандидатов на игрока была «Филадельфия» и другие команды?
– Список из команд действительно был внушительный, в итоге Максим сделал выбор в пользу «Айлендерс». Кроме того, рассматривались варианты с «Рейнджерс», «Ютой», «Филадельфией», «Бостоном», «Вегасом».
Но то, что он уже якобы договорился с «Филадельфией» и чуть ли не поставил подпись, как писали в российской прессе, – это неправда.
– Важно, что у «островитян» много российских игроков в составе?
– Это определенный плюс, вишенка на торте. Но выбор пал на «Айлендерс» не только из-за этого.
Максим подходил к вопросу выбора нового клуба глобально, делая акцент на всех компонентах, в том числе на своей роли в команде, – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Шабанова в России.
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